Günün Yorumu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Yılın en sert gökyüzü olaylarından Kova Burcu Dolunayı bugün gerçekleşiyor. Etkisi 10 gün boyunca sürecek bu durumla, doğal afetler açısından riskli günlerdeyiz. Değişmez sandığımız, yıkılmaz dediğimiz durumların değişmesine şahit olabiliriz. Toplumların düşünce ve bakış açısında değişimler kaçınılmaz. Anahtar kelimeler: Değişiklikleri kabul etmek ve inatçı olmamak. Finans piyasalarında kaos yaşanabilir. Değerli madenlerde fiyat istikrarı sağlamak zor olabilir. Dijital para ve borsada temkinli hareket etmek çok önemli. Bilgili ve deneyimli olmadığımız konulara balıklama atlamamalıyız.
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