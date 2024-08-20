RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (20 Ağustos 2024 Salı)

Dolunayın sert etkileri bugün de sürüyor. Güne başlar başlamaz 01:51’de Ay, Balık Burcuna girerek belirsiz durumlara sebep olabilir. Jüpiter ve Satürn arasında oluşan sert açı iyimser bakış açımızı korumakta zorlanabileceğimizi gösteriyor. 2020 sonundan itibaren neler yaptık, neleri başardık, hesap verme zamanı geldi. İletişimde engellenmeler olumsuz etki oluşturabilir. Mars gezegeninin bu kavuşuma eşlik etmesi, fikirlerimizi savunurken sert kayaya çarpacağımızı gösteriyor. Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç. Küresel ekonomik krizler yaşanabilir. Doğal felaketler açısından riskli zamanlar.

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