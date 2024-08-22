Günün Yorumu (22 Ağustos 2024 Perşembe)
02:01 de Koç Burcuna giren Ay, bizi hareketli bir güne hazırlıyor. Gün boyunca hevesli ve heyecanlı bir ruh halinde olacağız. Aynı zamanda Kuzey Ay düğümüyle kavuşan Ay, sabah saatlerinde yapacağımız girişimlerin, gelecekte olumlu sonuçları olacağını gösteriyor. Güneş 17:55 de Başak Burcuna girerek, çokça çalışmak, verimli olmak, emek vermenin zamanı olduğunu gösteriyor. Hasat zamanındayız.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com