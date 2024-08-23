RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (23 Ağustos 2024 Cuma)

Gün boyunca, Koç Burcunda seyreden Ay, motivasyon ve coşku dolu bir gün vadediyor. Sözlerimiz ve iletişim dilimizle, çevremizdeki insanları cesaretlendirip, sorunlarını çözmelerine yardımcı olabiliriz. Gün böylesine güzel olmasına rağmen, estetik ve kişisel bakım işlemlerinden istediğimiz sonucu alamayabiliriz. İlişkilerimizde engeller, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Finansal anlamda çalışmalarımızın karşılığını alamadığımızı düşünebiliriz. 15:44’ten sonra ise Ay boşluk enerjisine girerek, günün geri kalanında işlerimizi zorlaştırabilir, belirsizlikler yaşayabiliriz.

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