RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (25 Ağustos 2024 Pazar)

Gün boyunca Boğa Burcunda ilerleyen Ay, Satürn olumlu açısıyla özellikle yatırımlar konusunda kararlı ve sağlam adımlar atmak için destek verici nitelikte. Yaş almış kişilere yardım edebilir, onlardan her anlamda destek görebiliriz. Öğle saatlerinde yanlış anlaşılma kaynaklı tartışabilir, yalan haberler duyabiliriz. Kavga etmekten kaçınmalıyız. Akşam saatleri ise mükemmel zamanlar bizi bekliyor. Güzellik ve bakım için olumlu bir vakit. Hayattan keyif almak hiç de zor olmayacak. Güzel bir akşam yemeği eşliğinde ilişkilerde denge ve uyum sağlamamız mümkün. Bereketli bir gün bizi bekliyor.

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