Günün Yorumu (26 Ağustos 2024 Pazartesi)
Gece saatleri Ay ve Uranüs kavuşumu beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olmamızı söylüyor. Özellikle, finansal anlamda beklenmedik gelişmeler bizi şaşırtabilir. Doğa olaylarına, nükleer tehlikelere açık bir gece geçirebiliriz. 04:40 ile 06:03 arasında boşlukta olan Ay, ardından İkizler Burcuna geçiyor. Gün boyunca yakınlarımızla iletişim kurup, güçlü insanlardan destek görebiliriz. Etkili konuşmamız sayesinde, ikna edici olup, isteklerimizi gerçekleştirebiliriz. Akşam saatleri önemli anlaşmalar, toplantılar için çok uygun. İleride faydasını göreceğimiz görüşmeler, çok verimli geçebilir.
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