Günün Yorumu (27 Eylül 2024 Cuma)
Cuma gününe geçişle beraber 01:47'de Ay, Aslan Burcunda yolculuğuna başlıyor. Son 3 gündür duygusal ve hassas olan ruh halimiz ise yerini, sahnede olmak, takdir edilmek, hayattan keyif almak isteyeceğimiz 2,5 günlük bir sürece bırakıyor. Öğlene kadar olan süreçte sevmek, sevilmek duygularımızda tatmin yaşamamız pek mümkün olmayabilir. Gönül işlerinde kırgınlıklar yaşanabilir. Gereksiz harcamalar yapmaya açık olacağımız bir süreç. Yatırım için alınacak kararları öğleden sonraya ertelemek yerinde olacaktır. Ardından ise güzel vakitler başlıyor diyebiliriz. Güvenimiz yerine geliyor.
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