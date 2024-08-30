RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (30 Ağustos 2024 Cuma)

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Sayın Okurlar! Bayram tadında bir gün bizi bekliyor. Ay, Yengeç Burcunda ve milliyetçi duygular için ideal konumunda. Güne başlarken Merkür retrosunu da bitirmiş olacağız. Öğleden sonra Ay ve Uranüs arasında oluşan olumlu açıyla olmaz dediğimiz işleri bile başarabiliriz. 18:14’te boşluğa giren Ay, 20:10’da Aslan Burcuna girerek boşluktan çıkıyor. Bu saatler arasında önemli işlere başlamamanızı öneririm. Gece saatleri, her konuda tutkulu olacağımız, duygusal patlamalara açık zamanlar.

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Günün en önemli görünümlerinden Venüs ve Plüton arasında meydana gelen harika açı 5 gün boyunca tutkuyla her işin üstesinden gelebileceğimizi gösteriyor. İlişkilerimize derinden bağlanabiliriz. Sahip çıkma enerjimiz yüksek. Maddi anlamda tuttuğumuzu koparabiliriz.

instagram: astrolog.rabia.aykac
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