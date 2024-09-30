Günün Yorumu (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Gökyüzünde Mars ve Satürn gezegeninin olumlu ve güçlü etkisi +-3 gün boyunca bizimle beraber. Aslında iki kötücül olan bu gezegenlerin olumlu açılarında bile temkinli olmak gerekebilir. İyi yönünden bakarsak, cesaret ve motivasyon gerektiren her işte başarı ve zafer kazanılabilir. Su grubu burçlarda bu açıyı gerçekleştirecekleri için duygularımız ve sezgilerimize güvenmemiz gerekiyor. Ay ise Başak Burcunda yolculuğuna devam ederek, verimli ve üretken bir gün geçirmemize yardımcı oluyor.
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