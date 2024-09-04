RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Günün Yorumu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Ay, Başak Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Yeni girişimlerimiz için yarını beklemek çok daha iyi olacak. Venüs ile Karmik Güney Ay Düğümünün kavuşumu bugün gerçekleşiyor. +-5 gün boyunca ilişkiler ve ortaklıklarda hesaplaşmalar yaşanabilir. Kimin dost, kimin düşman olduğunu görebileceğimiz günler. Öğlene kadar her işimizi hevesle yapmak isteyeceğiz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Mars ve Neptün ile sert açılar yapacağından her türlü yanılgıya açık olup, kendimizi halsiz ve gergin hissedebiliriz. 19:12 de Ay, Terazi Burcuna geçince gündemimizde ilişkiler, sanat, ve diplomasi olacak.

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