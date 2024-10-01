İkizler Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Tüm hafta boyunca etkili, Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı ile kariyer fırsatları kapınızı çalabilir Sevgili İkizler. Zam istemek için de ideal bir haftadasınız. Ay ise Başak Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sabah saatlerinde aile fertlerine karşı anlayışlı bir tavırda olmanız gerekebilir. Gereksiz tepkilerden kaçınmalısınız. Akşam saatlerinde ise iç sesiniz çılgınlıklar yapmanızı söylese de yanılgılara açık olabilirsiniz.
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