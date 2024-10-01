RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. İkizler Burcu (1 Ekim 2024 Salı)
Takip Et

İkizler Burcu (1 Ekim 2024 Salı)

Tüm hafta boyunca etkili, Su Burçlarında oluşan büyük üçgen açı ile kariyer fırsatları kapınızı çalabilir Sevgili İkizler. Zam istemek için de ideal bir haftadasınız. Ay ise Başak Burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sabah saatlerinde aile fertlerine karşı anlayışlı bir tavırda olmanız gerekebilir. Gereksiz tepkilerden kaçınmalısınız. Akşam saatlerinde ise iç sesiniz çılgınlıklar yapmanızı söylese de yanılgılara açık olabilirsiniz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]