RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Günün ilk yarısı, iş hayatınız ve sağlık konuları gündeminiz olacak Sevgili İkizler. Ani gerginliklere dikkat edip, sakin kalmalısınız. 12:00-13:00 saatleri arasında girişimleriniz ay boşluk enerjisiyle sonuçsuz kalabilir. Ardından ana konunuz ikili ilişkileriniz olacak. Partneriniz ve aileniz arasında kalmak sizi zorlayabilir. Aile büyükleriyle ilgili, gerginliklerden uzak kalmalısınız. Uzaklardan gelen haberler destek verici olacak.

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