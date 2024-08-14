RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

Burcunuzda gerçekleşecek Mars ve Jüpiter kavuşumu sizi doğrudan etkiliyor Sevgili İkizler. Önümüzdeki 10 gün boyunca etkili bu görünümle, öne çıkabilir, başarı ve kazanç sağlayabilirsiniz. Azim ve hırs dolusunuz. Şansın yanınızda olduğunu hissedebilirsiniz. Ancak bugüne özel, karşıt burcunuzda bulunan Ay, fevri davranışlarda kışkırtabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi tutturmakta zorlanabilirsiniz.

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