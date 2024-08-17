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İkizler Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)

Ortak kazançlar, miras, vergi konularında şanslı etkiler altındasınız Sevgili İkizler. Beklediğiniz paralar hesabınıza gelebilir. İş hayatınızda sıkı çalışmak sizi hiç yormayacak. Öğle saatlerinden sonra kariyeriniz konusunda sizden saklananları öğrenmek çok şaşırtıcı olabilir. Çalışma ortamınızda huzuru sağlamak mümkün görünüyor. Terfi bekleyenler için olumlu bir gün. Akşam saatlerinde ise ideallerinizi gerçekleştirmek için olumlu etkiler altındasınız.

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