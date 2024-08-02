İkizler Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Burcunuzda bulunan Mars’ın yapacağı açıyla gelecek hedeflerinizi gerçekleştirmek için motivasyonla dolu olabilirsiniz. +-3 gün boyunca dostlarınızdan gelecek önerileri dikkatlice incelemelisiniz. Atacağınız adımlar, uzun soluklu olup, sizi üst seviyelere taşıyabilir. Tek ihtiyacınız olan cesaret ve özgüven. Diğer yandan iletişim kazalarına karşı dikkatli olmanız gereken günlerdesiniz. Fevri olmayın.

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