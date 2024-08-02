RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.

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Burcunuzda bulunan Mars’ın yapacağı açıyla gelecek hedeflerinizi gerçekleştirmek için motivasyonla dolu olabilirsiniz. +-3 gün boyunca dostlarınızdan gelecek önerileri dikkatlice incelemelisiniz. Atacağınız adımlar, uzun soluklu olup, sizi üst seviyelere taşıyabilir. Tek ihtiyacınız olan cesaret ve özgüven. Diğer yandan iletişim kazalarına karşı dikkatli olmanız gereken günlerdesiniz. Fevri olmayın.

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com