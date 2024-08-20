İkizler Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri bugün de etkisini sürdürüyor Sevgili İkizler. Ağustos ayının sert açılarından olan Satürn ve Jüpiter karesi de bugün gerçekleşiyor. Etkisi 10 gün sürecek bu görünümle kariyer hayatınızda şimdiye kadar yaptıklarınızı sorguladığınız bir süreç başlıyor. Hirs ve cesaret dolu olsanız da iş hayatınızda isteklerinizi gerçekleştirmekte zorluklar görünüyor. Yöneticilerinizle anlaşmakta güçlük yaşayabilir, sektör değiştirmek isteyebilirsiniz. Günün ilk saatleriyle Balık Burcuna geçen Ay, odağınızı tam anlamıyla kariyerinize çevirmenizi sağlıyor.
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