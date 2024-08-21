İkizler Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)
Ağustos ayının sert etkili günlerinden bir tanesi de bugün Sevgili İkizler. Kariyer ve statünüzü korumak veya yükseliş yaşamak için çaba içinde olmanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Belki de artık yeni bir iş veya sektöre yönelmeniz gerektiğini gösteren durumlar yaşanabilir. Ay, Balık burcunda, yöneticilerinizle anlaşmanın zor olabileceğini, kabullenici ve sakin bir iletişimin faydanıza olabileceğini söylüyor. Akşam saatleri beklenmedik kariyer haberleri keyfinizi yerine getirebilir.
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