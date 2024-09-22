RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. İkizler Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Takip Et

İkizler Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)

Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay, kimseye dillendirmeden, kendi içinizde kararlar almak için güzel zamanlar sunuyor Sevgili İkizler. Sabah uyandığınızda gördüğünüz rüyaların etkisinde olabilirsiniz. 13:24’te ise Ay, burcunuza girerek, hareket alanınızı genişletip, sizi sahneye çıkarıyor. Kendinizi ifade etmek için harika 2,5 günlük bir süreç başlıyor. 15:43’te ise Güneş, Terazi Burcuna geçerek, aşk hayatınız, çocuklarınız ve yatırımlarla ilgileneceğiniz bir aylık dönemi başlatıyor. Keyifli bir Pazar Günü dilerim.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]