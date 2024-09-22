İkizler Burcu (22 Eylül 2024 Pazar)
Boğa Burcunda seyrini sürdüren Ay, kimseye dillendirmeden, kendi içinizde kararlar almak için güzel zamanlar sunuyor Sevgili İkizler. Sabah uyandığınızda gördüğünüz rüyaların etkisinde olabilirsiniz. 13:24’te ise Ay, burcunuza girerek, hareket alanınızı genişletip, sizi sahneye çıkarıyor. Kendinizi ifade etmek için harika 2,5 günlük bir süreç başlıyor. 15:43’te ise Güneş, Terazi Burcuna geçerek, aşk hayatınız, çocuklarınız ve yatırımlarla ilgileneceğiniz bir aylık dönemi başlatıyor. Keyifli bir Pazar Günü dilerim.
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