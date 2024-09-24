İkizler Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Burcunuzda yolculuğunu sürdüren Ay, kararsızlıklarla dolu zamanlar sunuyor Sevgili İkizler. Kariyerinizde yanlış adımlar atabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni bir işe başlamak için uygun zamanlar değil. Her duyduğunuza inanmamalısınız. 14:48 ile 17:50 arasında aklınıza gelenleri uygulamada zorluk çekebilirsiniz, zira Ay boşluk enerjisiyle ilerleme sağlamak zor olabilir. Sakin kalmakta fayda var. 17:50 den sonra ise Yengeç Burcuna geçen Ay ile özgüveniniz yerine geliyor. Hesabınıza gelen paralar sizi mutlu etmeye yetebilir.
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