RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. İkizler Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Takip Et

İkizler Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

Burcunuzda yolculuğunu sürdüren Ay, kararsızlıklarla dolu zamanlar sunuyor Sevgili İkizler. Kariyerinizde yanlış adımlar atabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni bir işe başlamak için uygun zamanlar değil. Her duyduğunuza inanmamalısınız. 14:48 ile 17:50 arasında aklınıza gelenleri uygulamada zorluk çekebilirsiniz, zira Ay boşluk enerjisiyle ilerleme sağlamak zor olabilir. Sakin kalmakta fayda var. 17:50 den sonra ise Yengeç Burcuna geçen Ay ile özgüveniniz yerine geliyor. Hesabınıza gelen paralar sizi mutlu etmeye yetebilir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]