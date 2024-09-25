İkizler Burcu (25 Eylül 2024)
Yengeç Burcunda yolculuğuna devam eden Ay, maddi gelirlerinizi artırmak için motivasyon dolu olmanızı sağlıyor Sevgili İkizler. Nasılsa gelecek diye fazla harcamadan kaçınmalısınız. Kariyer hayatınızda ne yöne gideceğinize dair tam bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Aile fertlerinin görüşlerine önem vermek yeni bir yol çizmenize yardım edebilir. Akşam saatlerinde olgun, mevki sahibi insanlarla görüşmeler oldukça verimli geçebilir. Kariyer teklifleri almak, karar vermek için uygun saatler.
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