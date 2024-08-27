İkizler Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Sabah saatleri kariyerde sorumluluklarınızın artması sıkıntı yaratsa da öğleden sonra durum değişiyor Sevgili İkizler. Günün şanslılarındansınız. Maddi olarak her türlü girişiminiz olumlu sonuçlar getirecektir. Evde hiç beklenmedik bir mutluluk yaşamanız mümkün. Gayrimenkulden gelirler yüz güldürücü olabilir. Aile fertlerinden alacağınız haberler, çok olumlu yönde motive edici olacaktır. Umut dolusunuz.
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