RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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İkizler Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde kariyer hayatınız ve statünüzle ilgili beklenmedik olumlu haberler getiriyor Sevgili İkizler. Öğleden sonra ise, kararlarınızda yanılgılara açık olabilirsiniz. Üstlerinizle anlaşmada zorluklar yaşanabilir. Öte yandan aşk, flörtler konusunda bitişler veya yeni başlangıçların yaşandığı +- 5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, hayattan keyif almanız için tüm olanakları sunuyor.

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