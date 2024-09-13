RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (13 Eylül 2024 Cuma)

Kariyer evinizde seyrini sürdüren Ay, Oğlak Burcunda, yöneticilerinizden övgü dolu sözler alabileceğinizi söylüyor Sevgili Koçlar. Başarılarınızla gururlanmak isteyeceksiniz. Öğlen saatlerinde ise ilişkilerle ilgili test ediliyor, sabrınız sınanıyor olabilir. Akşam saatlerinde ise işlerinizi bitirmenin huzurunu yaşayabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgili güzel haberler almak rahatlatıcı olacaktır.

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