RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)

Sözlerinizle dağları devirebileceğiniz bir gün sizinle Sevgili Koçlar. İletişiminize dikkat etmek, sakin bir dil kullanmak faydalı olabilir. Kazançlarınızı artırmak için, gerekli motivasyon 10 gün boyunca sizinle. Yaratıcı fikirler bulmakta üzerinize yok. Bugün ise, tartışmalardan, gereksiz diyaloglardan kaçınmalısınız. Uzak akrabalar veya, yabancı kişilerden alacağınız haberler, hiç beklenmedik şekilde planlarınızı bozabilir.

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