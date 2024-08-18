Koç Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
Haftanın son gününde gergin enerjiler sizinle Sevgili Koçlar. 00:44 te Kova Burcuna geçen Ay, dostlarınız ve sosyal ortamlarınızda sorunlu insanları kafanıza takıp, uykusuz bir gece geçirmenizi sağlayabilir. Öte yandan etkisi 3 gün sürecek Merkür ve Uranüs karesi bugün gerçekleşiyor. Bu kare size, maddi konularda aniden alınan kararların tartışmalı olacağını, zarar etmemek için daha sakin bir tavır alıp, biraz daha beklemeniz gerektiğini söylüyor olabilir. Çocuklarınızla anlaşmak, orta yolu bulmak zor olabilir. Dolunay sürecine giriyorsunuz.
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