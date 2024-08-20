Koç Burcu (20 Ağustos 2024 Salı)
Dün gerçekleşen Dolunayın sert etkileri bugün de sürüyor. Beklenmedik haberler ve olaylar şaşkınlık verici olabilir Sevgili Koçlar. Akışta ve kabullenici olmak gerekli. Ağustos ayının bir diğer zorlu açısı olan Satürn ve Jüpiter sert açısı da bugün gerçekleşiyor. 10 gün etkili bu görünümle, iyimserlikle atılan adımların engellerle karşılaşması, bunun sonucunda ise depresif bir ruh hali getirebilir. Fevri çıkışlar, konuşmalar yapmak fayda getirmeyecektir. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Yatırım fikirleriniz kabul görmeyebilir, ya da uygulama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
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