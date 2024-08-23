RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)

Aldığınız haberler, yaptığınız görüşmeler yerinde durmanızı zorlaştırabilir Sevgili Koçlar. İşlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. İlişkilerde var olan sorunları çözmek için mükemmel bir gün olabilir. Fakat sakarlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. 15:44’ten sonra Ay boşluk enerjisine gireceği için işlerinizi bu saatten önce bitirmeye bakmalısınız. Sonrasında işlerinizde ilerleme kaydetmeniz zor olabilir.

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