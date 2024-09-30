RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Koç Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Hayatınızı kökten değiştirecek olumlu adımları atmak için +-3 günlük Mars ve Satürn olumlu açısı size destek veriyor Sevgili Koçlar. Yeni kariyer hedefleri belirleyebilirsiniz. Gizli destekler sizinle beraber. Aile hayatınızda düzen kurmak, çok daha kolay görünüyor. Ev alım-satımı veya taşınmak için destekler sizinle. Ay ise Başak Burcunda günlük işlerinizi aksatmadan yürütmenizi sağlıyor.

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