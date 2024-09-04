Koç Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde çalışma ortamınızda verimli bir güne işaret ediyor Sevgili Koçlar. Öğleden sonra, yanlış anlaşılmalar, gergin bir ruh hali, halsizlik hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi yüksek tutmanız gereken zamanlar. Öte yandan artık size hiçbir faydası olmayan kişilerin hayatınızdan çıktığı dost ve düşmanı anladığınız +-5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’den sonra ise Terazi Burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerde, uyum ve nezaketi getiriyor.
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