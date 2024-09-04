RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Koç Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Takip Et

Koç Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde çalışma ortamınızda verimli bir güne işaret ediyor Sevgili Koçlar. Öğleden sonra, yanlış anlaşılmalar, gergin bir ruh hali, halsizlik hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi yüksek tutmanız gereken zamanlar. Öte yandan artık size hiçbir faydası olmayan kişilerin hayatınızdan çıktığı dost ve düşmanı anladığınız +-5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’den sonra ise Terazi Burcuna geçen Ay, ikili ilişkilerde, uyum ve nezaketi getiriyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]