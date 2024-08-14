Kova Burcu (14 Ağustos 2024 Çarşamba)
Çocuklarınız, aşk hayatınız ve hobileriniz alanında bulunan Mars ve Jüpiter’in kavuşumu bugün gerçekleşiyor Sevgili Kovalar. Şansınızı yeniden yarattığınız bir dönemdesiniz. Önümüzdeki 10 gün boyunca hayattan keyif almak isteyebilir, aşk hayatınızı canlandırabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte vakit geçirmek iyi bir fikir olabilir. Öte yandan bugün için dedikodulara kulak asmamalı, tartışmalara girmemelisiniz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com