Kova Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Aşk hayatınız ve riskli yatırımlarınız konusunda cesur olmanız gereken günlerdesiniz Sevgili Kovalar. +-3 gün boyunca atacağınız adımların sonuçları memnun edici olacaktır. Yolculuklarınızda yaşanacak gelişmeler, veya yeni tanışmalar hayırlı sonuçlar getirebilir. Bilgi sahibi olduğunuz alanlarda yatırımlarınız kâr getirebilir. Venüs-Uranüs karesi ile maddi sebeplerden dolayı aniden taşınma isteği oluşabilir.
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