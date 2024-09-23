Kova Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Yatırımlarınızda endişeli bir gün yaşayabilirsiniz Sevgili Kovalar. Beklediğiniz karları almak biraz gecikebilir. Çocuklarınızla anlaşma sağlamak zor olabilir. Akşam saatlerinde ise istenilen kazançlar gelebilir. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek kariyerde başarılar için önünüzü açıyor. Ancak, başarıya giden her yol mübahtır düşüncesine kapılmamalısınız.
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