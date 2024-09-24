Kova Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Aşk ve çocuklar evinizde seyrini sürdüren Ay, yanılgılara açık olabileceğiniz zamanlar sunuyor Sevgili Kovalar. Sizden saklananlar olabilir. Her duyduğunuza inanmamalısınız. Yatırımlar konusunda bugün adım atmamak yerinde olabilir. Yanlış kararlar alabilirsiniz. 14:48 ile 17:50 arasında boşluk enerjisinde olan Ay, ilerleme sağlamanızı zorlaştırabilir. Olmuyorsa zorlamamalısınız. Ardından 17:50 de Yengeç Burcuna geçen Ay ile günlük işlerde verimli zamanlara adım atıyorsunuz. Venüs ve Ay olumlu açısıyla iş hayatınızda başarılar sizi bekler. Üstlerinizle anlaşmak şimdi çok daha kolay olacaktır.
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