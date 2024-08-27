RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Kova Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Takip Et

Kova Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Sabah saatleri, gelir-gider dengeniz, yatırımlar konusunda endişeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Çocuklarınız veya aşk hayatınızda anlaşmazlıklar canınızı sıkmasın. Öğleden sonra 3 gün boyunca etkili maddi anlamda beklenmedik şanslar kapınızı çalabilir Sevgili Kovalar. Aile kaynaklı gelirler veya kredi, miras konularında gelişmeler sevindirici olabilir. Hiç aklınızda yokken bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]