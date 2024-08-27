Kova Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)
Sabah saatleri, gelir-gider dengeniz, yatırımlar konusunda endişeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Çocuklarınız veya aşk hayatınızda anlaşmazlıklar canınızı sıkmasın. Öğleden sonra 3 gün boyunca etkili maddi anlamda beklenmedik şanslar kapınızı çalabilir Sevgili Kovalar. Aile kaynaklı gelirler veya kredi, miras konularında gelişmeler sevindirici olabilir. Hiç aklınızda yokken bir ilişkiye başlayabilirsiniz.
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