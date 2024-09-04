RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (4 Eylül 2024 Çarşamba)

Başak Burcunda ilerleyen Ay, sabah saatlerinde gelirlerinizde beklenmedik olumlu bir gelişme sunuyor Sevgili Kovalar. Öğleden sonra ise korkularınızın yersiz olduğuna dair inancınız tam olmalı. Her türlü yanılgıya açıksınız. Yanlış yatırım yapmamak için önemli kararları bu saatlerde almayınız. Öte yandan, uzak akrabalarla ilgili veya eğitimde tatmin etmeyen durumları düzenlemek için +-5 günlük bir süreçtesiniz. 19:12’de Terazi Burcuna geçen Ay, dünya görüşünüzü yeniden pozitif hale getirmek istiyor.

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