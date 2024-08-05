Kova Burcu (5 Ağustos 2024 Pazartesi)
Eşiniz veya ortağınızla bir buluşma gerçekleştirmek, dertleşmek bugün kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir Sevgili Kovalar. Venüs, ortak kazançlar, miras, kredi evinize geçerek ay sonuna kadar gelirlerinizi artırmanıza olanak sağlıyor. Bugün Merkür de aynı alanda gerilemeye başladığı için, ödemesi unutulan bir borç karşınıza çıkabilir. Uzun zamandır beklediğiniz alacaklarınız da artık size dönmeye hazır. Akşamüstü ise ebeveynleriniz ve eşiniz arasında kalmaktan yıpranmamak için sakin olmalısınız.
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