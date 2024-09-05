RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Kova Burcu (5 Eylül 2024 Perşembe)

Mars Gezegeni, çalışma ortamınız, günlük hayat rutinleriniz ve sağlık evinizde yolculuğuna başlıyor Sevgili Kovalar. 4 Kasım 2024 tarihine kadar, günlük hayatınızda hareket eksik olmayacak. Çalışma arkadaşlarınızla anlaşma sağlamak zor olabilir. Sağlık kontrolleri için uygun bir süreç. Sporu hayatınızdan eksik etmeyiniz. Öte yandan Terazi Burcunda ilerleyen Ay, seyahat, hukuki işler, eğitim konularında şans dağıtıyor.

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