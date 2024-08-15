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Oğlak Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Ortak kazançlar evinize giren Merkür, unutulan borçları hatırlatabilir veya beklenen paraları size getirebilir Sevgili Oğlaklar. Saklanan sırları duyacağınız bir süreç başlıyor. Gayrimenkulden sağlanan gelirler veya evde huzurun sağlanması derin bir oh çektirebilir. Bir borcu ödemekle de iç sıkıntınızı atabileceğiniz günler. 19:52-20:51 arası boşlukta ilerleyen Ay ile kuruntulara kapılabilirsiniz. Ardından burcunuza geçen Ay ile tüm endişeli hava dağılıyor. Daha gerçekçi bakış açısına sahip olacaksınız.

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