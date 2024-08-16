Oğlak Burcu (16 Ağustos 2024 Cuma)
İş ortamınızda hareketli bir gün sizi bekliyor Sevgili Oğlaklar. Önünüzdeki 10 gün boyunca etkili olan görünüm, iş arkadaşlarınızla iletişimde dikkatli olmanız ve sakin kalmanız konusunda uyarıcı nitelikte. Üzerinizdeki iş yükü artabilir. 'Fedakarlık yapmak' günün anahtar eylemi. Öte yandan bugün burcunuzda ilerleyen Ay, Venüs ile güzel bir açıda olacak. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Seyahat, tatil gibi konularda şans yanınızda. Hukuki işlerle ilgili güzel haberler gelebilir.
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