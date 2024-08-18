Oğlak Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)
Maddi kaynaklar evinize gecenin ilk saatleri ile giren Ay, güç kazanma, maddiyat elde etme duygularınızı sonuna kadar körükleyecek Sevgili Oğlaklar. Parayı odağınız haline getirmemelisiniz. Merkür ile Uranüs sert açısını bugün gerçekleştiriyor. Önünüzdeki 3 gün boyunca, masraflarınınız veya kredi kartlarındaki borç artışı sizi şaşkınlığa uğratabilir. Çalışma ortamınızda aniden patlak veren sorunlar veya tartışmalar karşısında sakinliğinizi korumalısınız. Dolunay sürecine giriyorsunuz.
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