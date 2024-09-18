RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Oğlak Burcu (18 Eylül 2024 Çarşamba)

Bugün gerçekleşen Ay Tutulması, yakın çevre ve kardeşlerle olan ilişkilerinize ışık tutuyor Sevgili Oğlaklar. Yapılan fedakarlıkların karşılığını alabileceksiniz. Belki de şimdiye kadar ne kadar yanlış düşündüğünüzü bir hayal dünyasında olduğunuzun farkına varabilirsiniz. Yeni bir eğitim veya seminere katılmak, hayatınızı yeniden inşa etmekte faydalı olacaktır. Yeni bir araç almak için uygun zamanlar. Düşüncelerinizi akıl süzgecinden geçirdikten sonra uygulamaya geçin.

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