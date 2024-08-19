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Oğlak Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)

Gelir-gider dengenizi mercek altına alan, sert görünümlere sahip Dolunay bugün gerçekleşiyor Sevgili Oğlaklar. Kazançlarınızı artırmak için artık farklı yollar denemek gerektiğini sert bir şekilde öğrenebilirsiniz. İsyan duygusuyla fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Unutulmuş bir borç karşınıza çıkıp sizi şaşkınlığa uğratabilir. Bunun yanında iş arkadaşlarınızla proje üretmek, ortak paylaşımlar yapmak kazançlarınızda artışa neden olacak. Riskli yatırımlarda ani kararlardan uzak durmalı, ay sonuna kadar sabretmelisiniz. Çocuklarınızla ilgili beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir.

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