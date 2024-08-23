RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Oğlak Burcu (23 Ağustos 2024 Cuma)

Çalışma ortamınızda başarılı projeler yapmak için gerekli motivasyona sahip olacaksınız Sevgili Oğlaklar. Ailenizden alacağınız destek, günlük hayattaki sorunlarınızı çözmenizde size çok yardımcı olacak. Mülk satış ve kiralamadan gelir elde edebilirsiniz. Kişisel bakım için şartlar pek olumlu olmayacak. 15:44’ten itibaren Ay boşluk enerjisinde olacağından yeni işleri girişmemeniz sizin için daha iyi olabilir.

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