Oğlak Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Çalışma stilinizin eleştirildiği bir günde olabilirsiniz Sevgili Oğlaklar. İş arkadaşlarınızla anlaşmak zor olabilir. Çok çalışmak gerekebilir. Akşam saatlerinde ise başarı kazanmış olmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Akrabalardan maddi kaynak sağlayabilirsiniz. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek, kariyer gelirlerinizin artmasına yardımcı oluyor. Sosyal bir kelebek olmanın zamanı geldi.
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