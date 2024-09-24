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Oğlak Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

Çalışma hayatınızda seyrini sürdüren Ay, iş arkadaşlarınızla iletişimde sorunlar yaşanabileceğini söylüyor Sevgili Oğlaklar. Yanlış yönlendirilebilirsiniz. Her duyduğunuza inanmamalısınız. Sağlık olarak da vesveseli bir tutum içinde olabilirsiniz. Kuruntularınız gerçek olmayabilir. 14:48 ile 17:50 arasında boşluk enerjisinde olan Ay, günlük işlerinizi yaparken engeller çıkartabilir, işler ilerlemeyebilir. Ardından 17:50 de Yengeç Burcuna geçen Ay ile ilişkileriniz gündeme geliyor. Partnerinizle güzel zamanlar geçirme vaktidir. Kariyerden gelen kazançlar sizi mutlu etmeye yetebilir.

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