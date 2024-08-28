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Oğlak Burcu (28 Ağustos 2024 Çarşamba)

Çalışma ortamınızda agresif tutumlar izlemek ve tartışmak, sağlığınıza sabah saatlerinde etki edebilir Sevgili Oğlaklar. 10:13-11:47 arasında boşlukta olan Ay, sakin kalmanızı, önemli işleri ertelemenizi söylüyor. Ardından Yengeç Burcuna geçen Ay, ilişkilerinize dikkati etmenizi istiyor. 5 gün boyunca etkili Venüs-Neptün zor açısıyla, yanılgılara açık haldesiniz. Aldığınız haberler gerçeği yansıtmıyor olabilir.

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