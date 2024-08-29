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Oğlak Burcu (29 Ağustos 2024 Perşembe)

İkili ilişkiler evinizde ilerleyen Ay, şanslı etkiler sunuyor Sevgili Oğlaklar. İletişimle ilgili bir ortaklık kurmak isteyebilirsiniz. Bu iş birliği sağlam ve uzun soluklu olacaktır. Evlilik kararı almak için uygun bir gün. Öte yandan Terazi Burcuna geçen Venüs 23 Eylül’e kadar, kariyer hayatınızda başarı vadediyor. Yöneticilerinizle anlaşmak, uyum sağlamak bu dönemde mümkün. Başarılarınızla göz doldurabilirsiniz. İş arayanlar için yeni fırsatlar bulmak olası görünüyor. Aile büyükleriyle ilişkilerinizdeki sorunlar çözülüyor.

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