Oğlak Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Günün ilk yarısı partnerinizden gelen harika teklifler sizi sevince boğabilir Sevgili Oğlaklar. Ortaklık kurmak, yeni bir ilişkiye başlamak için ideal bir zaman. 13:32-14:09 arası boşlukta olan Ay, sonrasında ortak kazançlar evinize geçerek gelirlerinizin artmasını sağlıyor olacak. Ancak öğleden sonra saatlerinde hesapta olmayan harcamalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Lüks harcamalarda aşırıya kaçmamalısınız.
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