Oğlak Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)

Günün ilk yarısı partnerinizden gelen harika teklifler sizi sevince boğabilir Sevgili Oğlaklar. Ortaklık kurmak, yeni bir ilişkiye başlamak için ideal bir zaman. 13:32-14:09 arası boşlukta olan Ay, sonrasında ortak kazançlar evinize geçerek gelirlerinizin artmasını sağlıyor olacak. Ancak öğleden sonra saatlerinde hesapta olmayan harcamalara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Lüks harcamalarda aşırıya kaçmamalısınız.

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