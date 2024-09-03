Oğlak Burcu (3 Eylül 2024 Salı)
Yeniay günündesiniz Sevgili Oğlaklar. 04:55’te gerçekleşen Yeniay, hayat görüşünüz, eğitim ve uzak seyahatler evinizde gerçekleşiyor. Yakın çevrenizle ve kardeşlerinizle ilgili sorumluluklar zorlayıcı olabilir. Kariyerle ilgili seyahatler ve eğitim programlarına başlama zorunluluğu, ileride yeni kapıların açılmasına yardımcı olacak. Maddi gelirlerinizi artırmak için yeni fikirler ve gerekli motivasyon sizde var.
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