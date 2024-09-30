RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Oğlak Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Her türlü sözleşme ve ortaklıklarda Mars ve Satürn Gezegeninin muhteşem açısı uzun ve kalıcı başarılar getiriyor olacak Sevgili Oğlaklar. +-3 gün boyunca evlilik de dahil her türlü imza için uygun günlerdesiniz. Eğitim hayatınızda başarılı bir süreç içindesiniz. Eş veya ortağınızın, cesaret verici destekleri sizinle beraber. Ay ise Başak Burcunda hayat vizyonunuzu değiştirip, olumlu haberler getiriyor.

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